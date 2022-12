Schwedens Nato-Beitritt – Im Visier von Erdogan persönlich Schweden lässt sich nicht einschüchtern vom türkischen Präsidenten: Exil-Journalist Bülent Kenes wird nicht in die Türkei ausgeliefert. Alex Rühle

Kann vorerst in Schweden bleiben: Die türkische Regierung wirft Bülent Kenes vor, Gülen-Anhänger zu sein und den Putschversuch von 2016 mit ausgeheckt zu haben. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)



Den 8. November 2022 wird Bülent Kenes wohl nie vergessen. Genauer gesagt diesen Moment am frühen Abend, als er plötzlich aus seiner dämmrigen Stockholmer Küche ins gleissende Rampenlicht der Weltöffentlichkeit gezerrt wurde: Kenes sass mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn beim Essen. Das Handy hatte er mit an den Esstisch genommen. «Blöde Journalistenangewohnheit», sagt er lachend, als er am Telefon davon erzählt. Er wollte auf keinen Fall die Pressekonferenz verpassen, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich gerade in Ankara mit Ulf Kristersson getroffen, um über den schwedischen Nato-Beitritt zu sprechen.