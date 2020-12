Das Leiden der Bäume – Im Tierpark müssen die geschwächten Bäume dran glauben Die trockenen Sommer haben dem Dählhölzli-Wald zugesetzt. Einige Bäume sind zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Nun werden einige vorsorglich gefällt. pd

Bäume, die hohl sind, verfügen nicht mehr über die gleiche Stabilität wie gesunde Bäume. Das kann für Besucherinnen und Besucher gefährlich werden. zvg

Im Dählhölzliwald haben in den letzten Jahren zahlreiche Bäume gelitten. Grund sind überdurchschnittlich trockene Sommermonate sowie die zunehmende Hitze, heisst es in einer Mitteilung des Tierparks Dählhölzli. Einige Bäume wiesen darum sogenannte Trocknisschäden auf. Das heisst, dass etwa ihr Wurzelwerk so geschwächt sei, dass die Baumkronen nicht mehr wie gewünscht mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden können. Nebst diesem Vitalitätsverlust machten geschwächten Bäumen oft auch Schädlingsbefall zu schaffen.

Rund um den Berner Tierpark seien einige Stellen mit solchen geschächten Bäumen mittlerweile zu einem Sicherheitsrisiko für Besucherinnen und Besucher geworden, aber auch für die Tiere und Anlagen des Tierparks selber, heisst es in der Mitteilung. Forstfachleute der Burgergemeinde Bern werden deshalb ab nächstem Montag während einer Woche im Dählhölzli Holzarbeiten am Baumbestand durchführen, um mögliche Gefahren für Menschen zu eliminieren.

Routinearbeit am Baumbestand

Der Forstbetrieb der Burgergemeinde Bern und der Tierpark Bern beseitigen regelmässig in und um das Dählhölzli gefährliche Bäume sowie dürre Äste, die herunterzufallen drohen. Ab nächster Woche geschieht dies bei der Wisentanlage sowie im Innern des Dählhölzli-Zoos. Während der Arbeiten werden einzelne Waldwege vorübergehend gesperrt.