Unihockey-Playoff – Im Superfinal kommt es zum Berner Duell Floorball Köniz (3:2 gegen Rychenberg Winterthur) und der SV Wiler-Ersigen (6:3 bei GC) spielen am Samstag in Kloten um den Meistertitel. Jürg Sigel

Die Könizer jubeln nach dem Einzug in den Superfinal. Foto: Dres Hubacher

Es waren spannende, aufregende Halbfinals, zumeist enge Partien, vor allem in der Serie GC - Wiler-Ersigen. Einmal fiel im Duell der beiden Vorjahresfinalisten die Entscheidung in der Verlängerung, gleich dreimal musste das Penaltyschiessen entscheiden. 3:3 steht es in beiden Serien. Die Entscheidung fällt am Ostermontag in Spiel 7 – in beiden Fällen jubeln die Berner Clubs.

Köniz erwacht nach 0:1

Floorball Köniz ist leicht in der Favoritenrolle, allein deshalb, weil sich in dieser Halbfinalserie bisher stets das Heimteam durchgesetzt hat. Das war auch am Samstag so, als der Berner Vorortsclub in Winterthur den ersten Matchball vergab. 2:3 verloren die Könizer. In der Belle setzen sie sich jedoch durch.

Die Könizer feiern einen ihrer Treffer. Foto: Dres Hubacher

In der Weissenstein-Halle gehen beide Teams vor 1427 Zuschauerinnen und Zuschauern vorerst keine Risiken ein; sie sind darauf bedacht, möglichst nicht in Rückstand zu geraten. Es ist ein gegenseitiges Abtasten. Doch dann markiert Levin Conrad den Führungstreffer für Rychenberg (23.). Der Treffer tut dem Spiel gut, und er tut offenbar vor allem den Könizern gut. 98 Sekunden später gleicht Stefan Hutzli aus. Kurz darauf schiesst Pascal Michel sein Team erstmals in Front. «Immer wenn wir das Messer am Hals haben, spielen wir unser bestes Unihockey», sagt Captain Luca Graf später.

Der Könizer Stefan Hutzli wirft sich schon fast akrobatisch in den Schuss. Foto: Dres Hubacher

Schliesslich ist es Jan Zaugg, der mit dem 3:1 den Könizern den Finaleinzug sichert. Rychenberg kommt zwar kurz vor Schluss durch Nils Conrad noch einmal bis auf ein Tor heran. Zu mehr reicht es aber nicht mehr.

Köniz bietet sich nun die Chance, am Wochenende zum dritten Mal nach 2018 und 2021 Schweizer Meister zu werden.

Wiler-Ersigen mit Blitzstart

Gar den 13. Meistertitel anvisieren darf der SV Wiler-Ersigen. Am Samstag hatte den Unteremmentalern das Ausscheiden gedroht. 2:5 lagen sie zu Hause gegen den etwas routinierteren Titelverteidiger GC zurück, gewannen am Ende aber noch 6:5 nach Verlängerung. Auswärts in Spiel 7 erwischen sie einen Traumstart.

Im Powerplay bringt Michael Dudovic seine Farben in Führung (6.). Andrin Hollenstein und Marco Louis, der Matchwinner vom Samstag, bauen den Vorsprung bis zur 14. Minute auf 3:0 aus. Kay Bier verkürzt (16.). Doch es ist weiterhin Wiler-Ersigen, das sich im Mitteldrittel die besseren Tormöglicheiten erarbeitet und die Führung eigentlich längst hätte ausbauen müssen.

Verteidiger Tatu Väänänen und seine Kollegen stehen im Superfinal. Archivfoto: Dres Hubacher

Weitere Tore fallen vorerst aber nicht. «Es wäre gut, wenn uns noch ein, zwei Treffer gelingen würden, damit es nicht wieder so spannend wird wie in den vorangegangenen Partien», meint Wiler-Stürmer Deny Känzig während der zweiten Pause gegenüber SRF.

Wiler gelingen gar noch drei Tore, jedoch erst, nachdem Paolo Riedi mit einem Doppelschlag innerhalb von 50 Sekunden ausgeglichen hat (45.). Radek Sikora und Noah Siegenthaler schiessen Wiler-Esigen bis zur 54. Minute wieder in Führung. 5:3 steht es. Die Gäste lassen sich auch dank Torhüter Yannick Flury die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Dudovic trifft gar noch zum 6:3.

