Testspiel im Wankdorf – Im Stream: YB-«Hauptprobe» gegen den FC Thun Im letzten Test vor dem Saisonstart empfangen die Young Boys den Kantonsrivalen aus Thun. Verfolgen Sie das Spiel im Livestream – unkommentiert.

Im letzten Test vor Saisonstart erwartet die Young Boys ein Kantonalderby: Gegen den FC Thun schickt Raphael Wicky mutmasslich jene Startelf aufs Feld, mit der er auch am Sonntag in einer Woche rechnet, wenn Lausanne-Sport zum ersten Spieltag der neuen Saison ins Wankdorf kommt.

Bereits früher am Nachmittag fand ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen statt, in dem sich die Spieler der zweiten Garde, die Herausforderer, für weitere Einsätze aufdrängen konnten. Besonders die Stürmer betrieben Eigenwerbung: Neuzugang Ganvoula glänzte als Doppeltorschütze, Itten verwandelte einen Penalty. Beim 2:1 lieferte Fabian Rieder, nach wie vor ein Anwärter auf einen Auslandstransfer, per Eckball die Vorlage.

Telegramm Schaffhausen BSC Young Boys – FC Schaffhausen 3:1 (2:1)

Bern, Wankdorfstadion

Tore: 10. Ganvoula 1:0, 18. Marleku 1:1, 39. Ganvoula 2:1, 58. Itten (Penalty) 3:1.

YB-Startformation: Keller; Chaiwa, Amenda, Bichsel, Maceiras; Ugrinic, Rrudhani, Rieder, Monteiro; Ganvoula, Itten.

PD/mb

