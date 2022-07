Berner Stadtparlament – Im Stadtrat kommt es zu einer grossen Rochade Vier verabschiedete Stadträtinnen, ein neues und drei altbekannte Gesichter. Das ist die Bilanz der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause. Lina Stalder

Es war der Abend der Abschiede: Stadtratspräsident Manuel C. Widmer (GFL) verabschiedete am Donnerstagabend gleich vier Stadträtinnen. Alle waren führende Köpfe ihrer Fraktion und sind in den Gossen Rat gewählt worden.