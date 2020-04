Das Comeback der Beizen – Im Restaurant ohne Masken, dafür mit Beistelltisch Die Gastronomen haben beim Bund ein Konzept eingereicht, dank dem auch in der Corona-Zeit Gäste bedient werden sollen. Und so sieht der Plan aus. Benjamin Gafner

Der Restaurantbesuch soll bald wieder möglich werden, aber er wird ziemlich anders. Foto: Keystone

Wann darf in Restaurants wieder gegessen und in Bars wieder getrunken werden? Der Bundesrat dürfte voraussichtlich am Donnerstagnachmittag Klarheit schaffen. Gemäss unseren Recherchen ist es unwahrscheinlich, dass die Gastrobetriebe vor Juni wieder aufsperren dürfen.

Allerdings arbeitet die Branche bereits unter Hochdruck an einem Konzept, das es erlauben soll, Gäste möglichst früh wieder zu bewirten – unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln.

Casimir Platzer, der Präsident von Gastrosuisse, bestätigt auf Anfrage, dem Bundesrat ein entsprechendes Konzept unterbreitet zu haben. Damit soll die vom Virus brutal getroffene Gastronomie wenigstens einen Teil jener Umsätze bald wieder einfahren können, die zu normalen Zeiten erzielt würden.

Keine Schutzmasken

Für Platzer ist klar: Weder Gäste noch Servicepersonal können oder sollen im Restaurant medizinische Schutzmasken tragen. Somit bleibt nur eines: Zwischen Gast und Servicepersonal muss der notwendige Abstand hergestellt werden, so, wie ihn das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt.

«Wir können das mit einer reduzierten Anzahl Gäste in den Lokalen gewährleisten und Tischen, die weiter auseinander stehen als sonst», so Platzer. Auch beim Bedienen am Tisch soll der Abstand gewahrt werden, indem Serviceangestellte Teller und volle Gläser auf Beistelltische stellen, freundlich lächeln und dem Gast guten Appetit wünschen. Die Gäste nehmen dann den Teller und das volle Glas vom Beistelltischchen und lassen es sich gut gehen.

«Das sollte möglich sein, mit gegenseitigem Respekt und Verständnis für die ausserordentliche Lage», findet Platzer. Anders sähe es gemäss Konzept in den teils engen Küchen aus: Dort sollen Angestellte von Gastrosuisse Schutzmasken, Handschuhe und – wo nötig – Schutzkleidung tragen.

Für viele der Verbandsmitglieder Platzers geht es dieser Tage ums nackte Überleben. Zu hohen Fixkosten und Einnahmenausfällen kommt die Ungewissheit, wann die Wirtschaften wieder öffnen dürfen. Mit Bangen schaut das Gastgewerbe deshalb auf die Resultate der Bundesratssitzung von heute Donnerstag.