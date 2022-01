Rita Brodmann in Burgdorf – Im Reich der tausend Schirme Rita Brodmann setzt in ihrer Papeterie in Burgdorf bewusst auch auf den Schirm. Trotz Billigkonkurrenz könne sie bestehen, sagt sie. Wie das geht? Stephan Künzi

Nicht nur auf der Aussen-, sondern auch auf der Innenseite strahlt eine Blüte: Rita Brodmann unter einem ihrer Lieblingsschirme. Foto: Franziska Rothenbühler

Ob sie in ihren langen Jahren als Geschäftsfrau je von dieser Auszeichnung gehört hatte?

Rita Brodmann schüttelt den Kopf. Klar, heute weiss sie als Chefin von Ritas Schirmwelt in Burgdorf, was der Goldene Nachhaltigkeitspreis ist. Im Spätherbst hat sie die Ehrenurkunde in Empfang genommen, gemeinsam mit der Uznacher Schirmfabrik Strotz, ihrer Lieferantin. Organisiert hatte den Empfang in Zürich eine kaum bekannte Organisation namens «Idee Suisse».

Schirme und Nachhaltigkeit? Aber sicher, fährt Rita Brodmann fort. «Einen Schirm, den man bei mir kauft, lässt man nicht einfach stehen.» Und wenn es doch passiere, kehre man um und setze alle Hebel in Bewegung, um ihn wiederzubekommen.