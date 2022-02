Lernen im Lorraineladen – Im Quartierladen auf die gerade Bahn Der Lorraineladen hat sich vom Weltladen zum hippen Einkaufsort entwickelt. Und zu einem Ort, der ehemaligen Drogenabhängigen eine neue Perspektive ermöglicht. Claudia Salzmann

Hier im Lorraineladen bildet Regula Maurer Menschen mit Suchtproblemen aus. Foto: Franziska Rothenbühler

Montag ist «Käsetag». Dabei mag Benji gar keinen Käse. Trotzdem nimmt er jeden einzelnen der 50 Sorten aus dem Kühler, schneidet sie neu an und verpackt portionsweise neu. So startet die Woche des Lernenden. Er hat eine der zwei Lehrstellen im Lorraineladen (Lola), die zweite hat Ernesto. Beide haben eines gemeinsam: Sie haben «ungewöhnliche Lebensläufe», wie es ihr Arbeitgeber nennt. Das ist auch der Grund, warum sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten.