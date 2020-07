Wo Literaturpapst J. V. Widmann residierte – Im Obstberg übernachtete einst Johannes Brahms Erst mit der Zeit wurde Christoph und Anne-Rose Müller klar, welch geschichtsträchtiges Haus sie bewohnen. Der Berner Literaturkritiker empfing darin den Komponisten Johannes Brahms. Markus Dütschler

Anne-Rose und Christoph Müller: Ihr Haus gehörte früher dem Literaturpapst Josef Viktor Widmann. Foto: Franziska Rothenbühler

Hie und da schlichen junge Leute im Strässchen umher und blickten verstohlen zu seinem Haus. Irgendwann sprach Christoph Müller eine solche Person an – und erfuhr, dass es Studenten auf Spurensuche waren: Josef Viktor Widmann habe in diesem Haus gewohnt. Widmann war in der Belle Epoque «Bund»-Redaktor und galt im deutschsprachigen Raum als Literaturpapst.