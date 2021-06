Glosse über brenzlige Verkehrsmomente – Im Nacken lauert der schnaufende Gelenkbus Ausweichen nach rechts oder links? Wer auf dem Velo einem Bus begegnet, fühlt sich manchmal wie ein Reh im Scheinwerferlicht. Lena Rittmeyer

Sobald eine Haltstelle kommt, wirds kritisch für die Velofahrenden: Gelenk-Trolleybus in voller Fahrt. Foto: Nicole Philipp

Soso, die Bernerinnen und Berner sind also Velorowdys. Dies legten zumindest die kürzlichen Kontrollen der Kantonspolizei nahe: An ausgewählten Orten in der Stadt und Region Bern beäugte man kritisch die Verkehrsteilnehmenden auf Zweirädern und kam zum Ergebnis: Fast neunzig Prozent aller erteilten Bussen hatten damit zu tun, dass Personen auf Velos dem Ampelsystem zu wenig Respekt zollten und das Rotlicht offenbar eher als Vorschlag denn als Vorschrift verstanden.

Aber nun ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Speichenreflektor. Als besonders aggressive Velofahrerin würde ich mich persönlich allerdings nicht bezeichnen. Eher als eine mehr und mehr verunsicherte. Unterwegs auf dem schweren, quietschenden City-Bike mit acht Gängen finde ich mich immer wieder in brenzligen Verkehrssituationen wieder, die zwar selten mit Lichtsignalanlagen zu tun haben, häufig aber mit einer signalroten Urgewalt des Nahverkehrs.