Bundesrat Alain Berset Mitte Januar beim Besichtigen des Lonza-Werks in Visp. Foto: Alessandro Della Valle (Keystone)

Bill Gates war einer der wenigen, die es tatsächlich besser wussten. Sein TED-Talk von 2015, in dem er mit harten Worten von einer neuen Pandemie warnte, die uns unvorbereitet treffen werde, wirkt in der Rückschau wie eine Offenbarung. Dies schützte Gates allerdings nicht davor, im September 2020 in einem «Spiegel»-Interview Fragezeichen hinter die damals viel diskutierten neuen RNA-Impfstoffe zu setzen. Gates zeigte sich zwar fasziniert von diesem Ansatz, kam jedoch zugleich zum Schluss, dass dieser «wahrscheinlich nicht die grosse Lösung» sei, nur, «wenn wir weitere fünf oder zehn Jahre warten könnten, wären sie so weit». Kaum zwei Monate vor dem grossen Durchbruch der RNA-Pioniere Biontech und Moderna hatte sich der Visionär der langen Frist in der kurzen gründlich vertan.