Klimabericht: «Alarmstufe Rot» – «Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein Minenfeld laufen» Viele Länder haben ihre Klimapläne nicht aktualisiert, darunter auch die Schweiz. Der Zwischenbericht der Uno warnt vor «Alarmstufe Rot für den Planeten».

Patricia Espinosa, Generalsekretärin des Uno-Klimasekretariats und Uno-Generalsekretär António Guterres, hier an der Klimakonferenz Ende 2019 in Madrid, sind mit vielen Vertragsstaaten des Pariser Abkommens nicht zufrieden. Foto: Sean Gallup (Getty Images)

Die aktualisierten Klimapläne der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens bleiben bisher weit hinter den Erwartungen zurück. Obwohl die Frist für die Aktualisierung am 31. Dezember abgelaufen ist, haben viele Länder noch nichts vorgelegt.

Und diejenigen, die es getan haben, wollen teilweise nur das tun, was sie schon vor Jahren zugesagt hatten – oder noch weniger.

«Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein Minenfeld laufen», sagte die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats in Bonn, Patricia Espinosa. UN-Generalsekretär António Guterres warnte: «Der heutige Zwischenbericht des UN-Klimasekretariats ist Alarmstufe Rot für unseren Planeten.»

Einige Staaten haben sich tatsächlich ambitioniertere Ziele gesetzt. Dazu gehören die Länder der Europäischen Union, Grossbritannien, Norwegen, die Ukraine, Argentinien, Chile und Kenia. Andere Staaten wie die Schweiz, Japan, Südkorea, Russland, Australien und Neuseeland haben dagegen ihre vorigen Ziele von 2015 faktisch nicht erhöht. Brasilien ist sogar hinter seine früheren Zusagen zurückgefallen.

SDA