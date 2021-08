Quereinsteiger gegen Lehrermangel – Im Militär entdeckte er seine Berufung als Lehrer Nur mit Mühe kann der Kanton Bern die Lehrerstellen besetzen. Bei der Ausbildung setzt er auch auf Quereinsteiger. Lukas Schertenleib ist einer davon. Simon Thönen

Lukas Schertenleib fand nach diversen Umwegen zum Lehrerberuf. Bei Schulbeginn tritt er seine erste Stelle als Lehrer an. Foto: Raphael Moser

Am Montag nach den Sommerferien wird Lukas Schertenleib als Lehrer vor einer Primarschulklasse in Trub stehen. Der 36-Jährige ist ein Quereinsteiger, der seine Berufung erst nach Umwegen entdeckte. «Nach der Schule wusste ich nicht, wie es weitergehen sollte», sagt er. Er hängte ein zehntes Schuljahr an, absolvierte eine Sanitärlehre und arbeitete nach dem Militär in diversen Sicherheitsdiensten.

«Die Stellen waren okay, doch es fehlte mir eine Herausforderung», sagt Schertenleib. So ähnlich war es ihm als Schüler ergangen. «Ich ging gern in die Schule und hatte ohne Mühe gute Noten», sagt er. Doch er sei auch bequem gewesen, um den Übertritt in die Sekundarschule etwa habe er sich schlicht nicht gekümmert.