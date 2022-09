Corona und die Folgen – Im Metzgerhüsi sind die Lichter wieder aus Auf. Und zu. Wieder auf. Und wieder zu. Das Restaurant Metzgerhüsi in Walkringen kommt in Zeiten der Pandemie einfach nicht mehr auf Touren. Stephan Künzi

Aus und vorbei: Mit diesem Bild verkündet das Metzgerhüsi auf seiner Website das überraschende Ende. Foto: PD

Diesmal ging es nur vier Monate. Erst im Juni ist das Metzgerhüsi bei Walkringen nach einer zweijährigen Pause neu aufgegangen, nun ist schon wieder Schluss. Am Freitag liess Pächter Kevin Gassmann über sein Cateringunternehmen New Age BBQ verlauten: Das Restaurant, das kurz nach Biglen direkt an der markanten Verzweigung der Strassen nach Worb und Hasle steht, «schliesst per sofort».