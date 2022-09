Mobilmachung in Russland – Im Land der fliehenden Söhne Die Mobilisierung, die Wladimir Putin angeordnet hat, löst zwar keine Massenproteste aus. Aber viele Russen suchen ihr Heil nun lieber im Ausland – und für das Chaos werden Schuldige gesucht. Silke Bigalke aus Moskau

Angst vor Mobilisierung: Tausende Russen im wehrfähigen Alter fliehen nach Georgien. Foto: EPA

Fliehende Russen, Brandanschläge auf Einberufungsbüros, wütende Mütter, aufgebrochene Türen, ein Panzer an der georgischen Grenze. Die Mobilmachung hat in Russland zwar nicht zu Massenprotesten geführt. Eine knappe Woche nach Beginn wird jedoch deutlich, dass viele Menschen mit Angst, Sorge und Wut auf Wladimir Putins neue Taktik reagieren, und nicht etwa mit dem patriotischen Eifer, den der Kremlchef so häufig beschwört.