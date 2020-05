Wegen der Corona-Krise – Im Kanton Bern drohen tiefrote Zahlen Hohe Mehrausgaben und ein massiver Einbruch bei den Steuern führen vermutlich zu hohen Defiziten. Die geplanten Steuersenkungen stehen auf der Kippe. Simon Wälti

Das kantonale Führungsorgan (KFO) hat zur Bewältigung der Corona-Krise grosse Mengen an Schutzausrüstung beschafft. Foto: Raphael Moser

Dieses Jahr wird schlecht und das nächste noch viel schlimmer. Der Kanton Bern wird zur Überwindung der Corona-Krise voraussichtlich über 400 Millionen Franken zusätzlich ausgeben. Der grösste Posten im Rahmen der Notverordnungen des Regierungsrates ist der Ausgleich der Einbussen für die Spitäler in der Höhe von mutmasslich 270 Millionen Franken. Die Steuern werden noch auf den Einkommen und Gewinnen von 2019 erhoben: Die Einnahmen flachen ab, aber sie erodieren noch nicht auf breiter Front. Die erwartete Rezession wird sich steuerlich verzögert niederschlagen, nicht in der Rechnung 2020, sondern in der Rechnung 2021.

Der grösste Rückgang werde 2021 betreffen, schrieb kürzlich auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Die Zahlen sind beängstigend: Die Erträge aus Gewinnsteuern auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene werden gemäss KOF-Schätzungen um die Hälfte einbrechen. Die Einnahmen bei den Einkommenssteuern werden sich demnach auf Kantons- und Gemeindeebene um 10 Prozent reduzieren.

Auch wenn die KOF-Schätzungen für den Kanton Bern zu hoch liegen dürften, so droht doch der Rutsch in die roten Zahlen. Der Haushalt wird in diesem Jahr noch knapp ausgeglichen sein oder bis zu 100 Millionen ins Negative kippen. Für 2021 aber muss mit einem negativen Abschluss in der Höhe von mehreren 100 Millionen gerechnet werden.

Steuerprognosen korrigiert

Wichtig sind in diesem Zusammenhang zwei Faktoren, die 2020 für ein grösseres Polster sorgen: Der Voranschlag geht von einem Plus von 218 Millionen Franken aus. Zudem wird die Schweizerische Nationalbank eine vierfache Gewinnausschüttung vornehmen, was für den Kanton Bern über 320 Millionen Franken bedeutet. Im Budget eingerechnet sind 81 Millionen. Ohne Corona-Krise wäre also ein Überschuss von 450 Millionen Franken zu erwarten. Mit den Corona-Ausgaben resultierte noch ein Überschuss von rund 50 Millionen Franken. Allerdings muss die Finanzdirektion die Steuerprognosen korrigieren. Die letztes Jahr getroffenen Annahmen erwiesen sich als zu optimistisch. Schon in der im Frühling präsentierten Rechnung 2019 zeigte sich bei den Privatpersonen eine Stagnation und bei den Firmen ein Rückgang.

«Man muss keine Hellseherin sein, um zu sagen, dass es äusserst besorgniserregend wird. Wir stecken in der Krise.» Beatrice Simon (BDP), Finanzdirektorin des Kantons Bern

Im Bundeshaushalt wird mit einem Rückgang in der Grössenordnung von sechs bis acht Milliarden Franken gerechnet, eingeschlossen sind dabei sämtliche Steuerarten, also etwa auch Mehrwertsteuer und Mineralölsteuer. Die grosse Frage lautet: Um wie viele Millionen gehen die Steuern im Kanton Bern zurück? Bern ist von der Branchenstruktur her eher weniger anfällig als andere Kantone. Trotzdem sagt Finanzdirektorin Beatrice Simon (BDP): «Man muss keine Hellseherin sein, um zu sagen, dass es äusserst besorgniserregend wird.» Es werde zu massiven Haushaltsverschlechterungen kommen: «Wir stecken in der Krise.» Derzeit erarbeitet die Finanzdirektion die Hochrechnung für das laufende Jahr. Die Regierung ist mit den Budgetarbeiten 2021 und dem Aufgaben- und Finanzplan 2022–2024 beschäftigt. Kommunizieren könne man aber noch nicht, sagt Simon.

Coronavirus Covid-19. Notaufnahme Inselspital Bern. Ein Patient wird eingeliefert. © Adrian Moser / Tamedia AG Adrian Moser

Die Massnahmen, die der Regierungsrat zur Bewältigung der ausserordentlichen Lage über Notverordnungen getroffen hat, werden im Juni im Grossen Rat diskutiert. Es ist eine kontroverse Debatte zu erwarten. Diese Punkte werden zu diskutieren geben.

Kommen noch weitere Kosten auf den Kanton zu? Bei den geschätzten Kosten von gut 400 Millionen Franken für die Bewältigung der Corona-Krise wird es wohl nicht bleiben. So könnten bei den Schulen Mehrkosten anfallen, ebenso bei der Sozialhilfe. Auch mit Mindereinnahmen ist zu rechnen. Der Regierungsrat hat zum Beispiel auch Gebührenerlasse oder den Verzicht auf die Erhebung eines Verzugszinses beschlossen. Gemäss Notverordnung kann der Regierungsrat auch auf Mieteinnahmen für kantonale Liegenschaften verzichten.

Wie lange dauert die Krise? Experten rechnen mit einer Krise, deren Auswirkungen noch mehrere Jahre lang spürbar sein werden. Tangiert sind damit nicht nur das laufende und das kommende Jahr, sondern auch die nachfolgenden Jahre.

Aufgrund der Schuldenbremse müssen Defizite in den Folgejahren abgebaut werden. Die Regierung beschloss in einer Notverordnung eine Lockerung. Was heisst das? Die Ausgaben des Kantons Bern in Zusammenhang mit der Corona-Krise sollen demnach von der Berechnung der Schuldenbremse ausgenommen werden. Damit würden sich Defizite, die kompensiert werden müssen, entsprechend verringern.

Die Finanzkommission will die Schuldenbremse nicht lockern. Aus welchen Gründen? Die Massnahme sei «weder dringlich noch verhältnismässig», findet die bürgerliche Kommissionsmehrheit. Das Einhalten der Schuldenbremse und das finanzielle Gleichgewicht könnten auch anders sichergestellt werden. Zudem setzt die FDP ein Fragezeichen, ob die Lockerung via Notverordnung verfassungskonform ist.

Was sagen die anderen Parteien zur Schuldenbremse? Die Grünen sprechen von einem «bürgerlichen Dogma», das geändert werden müsse. Sowohl Grüne wie auch die SP rechnen mit einem grossen Sparprogramm, falls die Schuldenbremse nicht gelockert würde. Auch die GLP ist gegen «eine strikte Interpretation der Schuldenbremse».

Wird die Schweizerische Nationalbank SNB zur Retterin in der Not? Denkbar ist es, aber nicht sicher. In diesem Jahr kann der Kanton eine vierfache Ausschüttung von 324 Millionen Franken verbuchen. Wie viel es nächstes Jahr sein wird, ist aber offen. Allein das erste Quartal bescherte der SNB einen Verlust von 38 Milliarden Franken. Dadurch reduzierte sich die Ausschüttungsreserve der SNB auf 46 Milliarden Franken. Für eine vierfache Ausschüttung liegt der Schwellenwert bei 40 Milliarden. Bis Ende Jahr kann noch einiges passieren.