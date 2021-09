Vor Lausanne - YB – Im Jugendhaus Lausanne ist er so etwas wie der Abwart In Thun war er Aufstiegsheld, bei Ferencváros irgendwann unerwünscht. Am Mittwoch trifft Stjepan Kukuruzovic mit Lausanne als Captain auf YB. Moritz Marthaler

«Meine Routine scheint hier gefragt.» Lausanne ist in der Karriere von Stjepan Kukuruzovic schon die vierte Station in der Super League. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Schon am ersten Spieltag wurde es augenfällig. Stjepan Kukuruzovic stand auf dem Fussballplatz, wie immer im Mittelfeld, wie gewohnt mit Lausanne. Vor ihm: Zeki Amdouni (20), Trae Coyle (20), Jean N’Guessan (18). Hinter ihm: Armel Zohouri (20), Toichi Suzuki (21), Moritz Jenz (22). Alle jung, fast alle neu, die wenigsten mit Erfahrung im hiesigen Fussball. Kukuruzovic, 32 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Thun, geprüft in 223 Partien in der Super League, steht etwas quer in dieser Lausanner Landschaft. «Aber es scheint, dass meine Routine hier etwas zählt», sagt er.