«Eingekehrt» im Kreuz Sumiswald – Im Herzen der Emmentaler Tradition Das Kreuz in Sumiswald ist einer der geschichtsträchtigeren Gasthöfe im Emmental. Das Wirteehepaar führt vor, wie gut sich Tradition in die heutige Zeit führen lässt. Anna Tschannen

Der Gasthof zum Kreuz in Sumiswald sieht nicht nur aus wie aus dem Gotthelf-Roman, er war auch Kulisse für den Film «Ueli der Chnächt». Fotos: ATS

In vielen Emmentaler Ortschaften steht ein währschafter Gasthof mitten im Dorf. Das ist in Sumiswald nicht anders, wo sogar deren zwei fast nebeneinanderstehen. Erst der Bären, ein paar Schritte weiter das Kreuz. Dort, im imposanten hölzernen Bau, wollen wir Kälte, Dunkelheit und Pandemie-Fallzahlen für einen Abend vergessen und in die Emmentaler Tradition eintauchen.

Die Zeitreise beginnt bereits vor der Eingangstür des mächtigen Holzhauses aus dem Jahr 1742. Unwillkürlich schaut man sich nach der Postkutsche um, die bestimmt lange Jahre hier angehalten hat. Nach dem Eintreten erfolgt rasch die Zertifikatskontrolle (hallo Gegenwart!), dann dürfen wir im «À la carte»-Stübli Platz nehmen. Dieses ist interessanterweise in einem Hausteil aus Stein mit dicken Türen untergebracht. Dort befand sich früher der Hausteil, der gut geschützt vor Feuer und Einbrüchen war. Eine Zeit lang sei auch das Postbüro des Dorfes dort untergebracht gewesen, lesen wir in der historischen Einführung am Anfang der Speisekarte.