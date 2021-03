Willkommen im Herrenclub – Männer und ihre «Man Caves» Manchmal wollen sie einfach unter sich sein. Hobbyraum. Flipperkeller, Töffgarage, Zigarrenzimmer – drei Männer erzählen, was ihnen ihre Rückzugsorte bedeuten. Tina Huber

Flipperkästen sind seine grösste Leidenschaft: Reto Fornara. Foto: Sebastian Magnani

Hobbyräume von Männern sind faszinierende Universen. Oft gibt es für ihre Besitzer keinen Ort auf der Welt, wo sie sich wohler fühlen. In den letzten Jahren sind männliche Rückzugsorte zum Lifestyle-Phänomen geworden. Man nennt sie jetzt «Man Cave» oder auch «Mantuary». Solche «Männerhöhlen» können viele Formen haben: Mal ist es ein Billardkeller, mal eine Werkstatt, oder dann versammelt sich die Herrenrunde in einer Junggesellenwohnung. Und wer erinnert sich nicht an das «Rümli», in dem sich die Jungs früher am Wochenende zum Pokern trafen?

Klar gibt es auch für Frauen Orte und Veranstaltungen, wo gilt: Ladies only. Aber bei ihnen lässt sich das Bedürfnis damit erklären, dass Frauen im öffentlichen Raum oft in Unterzahl sind und deshalb Orte schätzen, wo sie unter sich sind. Wozu aber brauchen die Herren ihre Rückzugsorte? Sind «Man Caves» gar Symbole maskuliner Verunsicherung – Männerhöhlen als Fluchtorte einer bedrohten Spezies, die sich durch das schwindende Patriarchat bedrängt fühlt?