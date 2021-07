Corona im Kanton Bern – Im Herbst soll Schluss sein mit den meisten Massnahmen Auch wenn die Fallzahlen steigen, will Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg nach den Sommerferien möglichst keine Einschränkungen mehr beschliessen. Christian Zellweger

Corona-Test in der Schule: Diese Massnahme soll auch nach den Sommerferien aufrechterhalten werden – zumindest für drei Wochen. Foto: Nicole Philipp

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg und der bernische Impfchef Gregor Kaczala haben am Freitag über die Corona-Situation im Kanton Bern informiert – und dargelegt, wie der Kanton nach den Sommerferien mit der Pandemie umgehen will. Die wichtigsten Punkte:

Ist die Delta-Variante auch im Kanton Bern angekommen?

In gewissen Kantonen betrage der Anteil der Delta-Varianten an den Corona-Infektionen bereits 20 bis 25 Prozent, Tendenz steigend. Auch im Kanton Bern habe es schon einige Fälle gegeben. Allerdings würden die verfügbaren mRNA-Impfstoffe auch gegen diese Variante wirken, so Schnegg. Er rufe die Bevölkerung auch deshalb dazu auf, sich jetzt impfen zu lassen.

Wie steht es mit dem Impfen im Kanton Bern?

Die Nachfrage nach Impfungen im Kanton Bern habe sich in den letzten zwei Wochen halbiert, wie Impfchef Kaczala sagt. Derzeit seien 44 Prozent der impfbaren Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Gemäss Einschätzung von Kaczala ist die Impfkampagne damit gut unterwegs. Zwischenzeitlich wurden im Kanton Bern bis 15’000 Impfungen pro Tag verabreicht. Wäre mehr Impfstoff zur Verfügung gestanden, wären noch «einige Tausend» Impfungen mehr möglich gewesen, so Kaczala.

Der Kanton geht davon aus, dass sich besonders nach den Sommerferien nochmals eine grössere Anzahl Personen impfen lassen wird. Danach will er die Impfkapazitäten deutlich zurückfahren. So schliessen Ende August die Impfzentren Bern-Wankdorf, Bern-Expo, Tavannes, Interlaken, Burgdorf, Langenthal und Langnau. Die Impfzentren in Biel und Thun gehen Ende September zu. Offen bleibt das Impfzentrum des Berner Inselspitals. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, sich in Arztpraxen oder in Apotheken impfen zu lassen. Auch mobile Impfteams und der Impf-Truck sollen weiterhin im Einsatz bleiben.

Der Kanton will auch Personen erreichen, die sich bis jetzt nicht mit dem Impfen beschäftigt haben, etwa wegen sprachlicher Barrieren. Dazu werden es unter anderem Impfmöglichkeiten in Einkaufszentren geben, so Schnegg. Bereits seit Anfang Woche ist die sogenannte Walk-in-Impfung möglich. Das heisst: Man kann sich in allen kantonalen Impfzentren auch ohne vorgängigen Termin impfen lassen.

Unklar sei derzeit noch, wie lange der Impfschutz wirke und ob es eine Auffrischung brauche. Allerdings hat der Kanton bereits neuen Impfstoff bestellt, der ab Januar bereit sein soll.

Was passiert, wenn im Herbst die Zahlen steigen?

Der Kanton Bern rechnet damit, dass die Infektionszahlen im Herbst wieder ansteigen werden. Allerdings sei die Ausgangslage eine andere als im vergangenen Jahr, so Schnegg. So seien jetzt die Risikogruppen geimpft. Es werde deshalb zu weniger Spitaleinweisungen wegen Corona kommen.

Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet sei und nicht eine Virusvariante auftauche, gegen die die Impfung wirkungslos sei, wolle der Kanton deshalb auch bei steigenden Zahlen keine Massnahmen mehr treffen – allenfalls könne der Einsatz des Covid-Zertifikates verlängert werden. Mittel wie Distanzregeln oder Besucherbeschränkungen wolle man nicht wieder ergreifen, so Schnegg.

Wer sich vor einer Ansteckung fürchte, solle sich jetzt impfen lassen. Man wolle aber keine Einschränkungen aufrechterhalten, um Personen zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollten, so Schnegg.

Allerdings will der Kanton Vorkehrungen treffen, um Infektionsherde schnell zu erkennen und einzudämmen. So soll unter anderem das Contact-Tracing weiter automatisiert werden, damit einfach Fälle rein digital verarbeitet und Personen statt per Telefon nur noch per SMS oder E-Mail informiert werden können. Zudem will der Kanton weiterhin breit testen.

Was geschieht in den Schulen nach den Sommerferien?

In den Berner Schulen wurde die Maskenpflicht bereits Anfang dieser Woche aufgehoben – eine Woche vor Beginn der Schulferien. Allerdings wurden die Massentests in den Schulen weitergeführt. Dies soll auch nach den Sommerferien für die ersten drei Wochen so bleiben. Dies ermögliche es, die Situation nach der Rückkehr aus den Ferien zu erfassen und Infektionsherde schnell zu erkennen und zu isolieren. Falls nötig, würden die Tests dann weitergeführt.

Werden auch Schulkinder bald geimpft?

Eine Impfung für Kinder unter zwölf Jahren wird es nicht vor 2022 geben, wie Impfchef Kaczala sagt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.