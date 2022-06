Verbände fordern Untersuchung – Im Gymer Biel schwelt Konflikt zwischen Lehrern und Rektor 60 Mitarbeitende und drei Berufsverbände fordern den Kanton Bern auf, die Verhältnisse im Gymnasium Biel-Seeland zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht der Rektor. Benjamin Lauener

Eitel Sonnenschein? Offenbar nicht. Im Gymnasium Biel-Seeland rumort es im Lehrerzimmer. Foto: Adrian Moser

Bei den Urhebern stösst man zwar auf Schweigen, doch der Brief an sich ist vielsagend. Drei Organisationen wandten sich Anfang Juni in einem Schreiben an das Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern (MBA). Darin fordern sie eine «unabhängige Untersuchung der Vorkommnisse.»