Stille Wahlen in Rüdtligen-Alchenflüh – Im Gemeinderat bleibt alles wie gehabt Einen Kampf um die Sitze im Gemeinderat gibt es in diesem Herbst nicht. Das war einst anders.

In Rüdtligen-Alchenflüh gibt es heuer keine Urnenwahlen. Foto: Beat Mathys

Am 27. November wären die Gemeinderatsmitglieder in Rüdtligen-Alchenflüh an der Urne gewählt worden. Dazu kommt es aber nicht. Weil es nicht mehr Kandidierende als Sitze hat, sind die Mitglieder der Exekutive still gewählt. Es sind alles Leute, die bereits heute im Gemeinderat politisieren. Patrizia Lambroia (SP) bleibt Präsidentin. Des weiteren sind die folgenden Mitglieder gewählt: Hans Peter Mori (SVP); Rolf Waldspurger (SVP); Doris Järmann (SP); Nicole Capelli (SP).