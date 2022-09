Saisoneröffnung Schlachthaus-Theater – Im gelobten Land gibt es schmierige Abendunterhaltung Unheilvolle Heilsbringer: Das Theater-Duo Matto Kämpf und Christina Rast lädt mit dem Happening «Zum Glück» zu einer unterhaltsamen Reise durch die Menschheitsgeschichte. Sarah Sartorius

Abendmahl mit Take-away-Pizza: Das Team und Ensemble der Inszenierung «Zum Glück». Foto: Yoshiko Kusano

Wie Schäfchen folgt das Publikum dem gelben Wägelchen die Aare entlang. Von oben herab animiert eine nervtötend gut gelaunte Anführerin zum Weitermarschieren. «Community» heisst das Zauberwort, mit dem sie die Masse vereint. Sind wir da unfreiwillig in einen freikirchlichen Worship-Anlass hineingeraten? Keine Angst, wir befinden uns nur im Mittelteil der Inszenierung «Zum Glück» von Christina Rast und Matto Kämpf.



Der Berner Autor ist eigentlich ein Meister der lakonischen Kürze. Nun wagt er sich nach der Adaption eines Dostojewski-Romans bereits zum zweiten Mal an einen epischen Stoff. «Zum Glück» ist ein mit grosser Kelle angerührtes Happening, das sich um die monotheistischen Weltreligionen dreht. Während «Die Schwestern Karamasoff» (2019) auf vier Abende aufgeteilt wurde, dauert das Resultat von Kämpfs vierter Zusammenarbeit mit der Regisseurin Christina Rast über fünf Stunden.



Inspiriert ist das Stück vom Roman «Die Kinder unseres Viertels» des ägyptischen Autors Nagib Machfus, der darin die Menschheitsgeschichte auf ein Quartier in Kairo herunterbricht.