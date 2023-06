In Fotofallen getappt – Im Gebiet Bucheggberg tummeln sich Wildkatzen und Mischlinge Eine Studie der Stiftung Kora zeigt, dass sich in den Kantonen Solothurn und Bern Wildkatzen und Hybriden ein Territorium teilen.

Der mit einem Halsband markierte Wildkatzenkater Lenny lieferte den Wissenschaftlern während fast eines Jahres Daten. Foto: zvg/Kora

Im Gebiet Bucheggberg in den Kantonen Solothurn und Bern leben dauerhaft Wildkatzen, Hauskatzen und auch Hybride. Dies hat eine Erhebung mit Fotofallen der Stiftung Raubtierökologie und Wildtiermanagement (Kora) ergeben.

Es seien mindestens dreimal so viele Hybride wie Wildkatzen genetisch nachgewiesen worden, teilte Kora am Dienstag mit. Es sei erstaunlich, dass sich Haus- und Wildkatzen das Territorium teilten, was bisher aus dem Jura nicht bekannt gewesen sei.

Allein das Vorkommen bedeutet laut Kora jedoch keine Vermischung der beiden Arten. Dies sei allerdings noch nicht klar erforscht und sei das Ziel weiterer Erhebungen.

Kora stützt das Ergebnis auf eine Erhebung im Zeitraum von Anfang März bis Ende April 2022. Bei jeder der 35 Fotofallen war auch ein Lockstab aufgestellt worden, um Haarproben für genetische Analysen zu sammeln.

Tiere mit GPS-Senderhalsband

Die Erhebung wurde im vergangenen Winter erstmals ergänzt durch Fänge, die in Zusammenarbeit mit dem Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern vorgenommen wurden.

Mithilfe der Kastenfallen konnten laut Kora so eine Wildkatze und zwei Hybridindividuen gefangen, vermessen, gewogen, gechippt, fotografiert und sendermarkiert werden. Zudem wurden Proben zu medizinischen Zwecken genommen, beispielsweise von Blut und Haar, und die Tiere wurden mit einem GPS-Senderhalsband ausgestattet.

SDA/ske

