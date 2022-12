Die Ex-Gemeinderätinnen Therese Frösch (GB) und Ursula Begert (ex SVP) über bürgerliche Küche, Gleichstellung und das Krisenmanagement im Gemeinderat.

30 Jahre Rot-Grün-Mitte in Bern

Vor dreissig Jahren hat das Parteienbündnis von Rot-Grün-Mitte (RGM) die Wahlen in der Stadt Bern gewonnen. Besonders überrascht hat Ihre Wahl, Frau Frösch. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Tag?

Therese Frösch: Wenn ich die Fotos von damals sehe, finde ich meine roten Strümpfe ein bisschen daneben. Im Ernst: Ich dachte, Otto Mosimann (EVP) würde gewählt. Aber weil ich den Frauenstreik mitorganisiert hatte und VPOD-Sekretärin war, wollte ich in den Wahlen nicht enttäuschen und einen guten Wahlkampf machen. Bei einem Podium fragte der Moderator beim Warm-up, in welche Beizen wir gehen würden. Mich fragte er, ob ich auch in den Schweizerhof gehe. Da antwortete ich: «Ich habe überhaupt nichts gegen gute bürgerliche Küche. Ich habe nur etwas gegen schlechte bürgerliche Politik.»

Ursula Begert: Von da an war mir klar, dass du gewählt wirst.