Alle Pfadis der Schweiz in einem gemeinsamen Bundeslager? Was im Jahr 2022 verrückt und einmalig klingt, gibt es in Tat und Wahrheit bereits seit bald 100 Jahren: Das erste Bula der Schweizer Pfadibewegung fand 1925 in Bern statt. Damals noch in kleinem, überschaubarem Rahmen und nur mit männlichen Teilnehmern, da die Pfadi strikt geschlechtergetrennt organisiert war. 1980 fand das erste gemeinsame Bula der Mädchen und Jungen statt – mit 22’000 Pfadis in der Grafschaft Greyerz. Entdecken Sie auf historischen Aufnahmen die vergangenen Bulas und schwelgen Sie in Erinnerungen an Ihre eigene Pfadizeit.