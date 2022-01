Spital mit Geburtenrekord – Im Emmental gab es einen Babyboom Noch nie wurden im Spital in Burgdorf so viele Kinder geboren wie 2021. Im Oberaargau ist der Anstieg hingegen nur minim. Die Gründe. Tobias Granwehr

Das erste Baby 2022 im Spital Emmental: Finn Mathys mit seinen Eltern am Neujahrstag. Foto: PD

Eine Geburt ist für die Eltern wie auch für das Hebammenteam immer ein besonderes Ereignis. Noch etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten jeweils die Neujahrsbabys. Ihnen kommt die Ehre zuteil, dass sie von vielen Spitälern speziell vermeldet werden.

So auch im Emmental: Das Spital in Burgdorf gibt zu Jahresbeginn die Geburt von Finn bekannt. Der Junge kam am 1. Januar um 6.57 Uhr zur Welt, Kind und Familie seien wohlauf, schreibt das Spital Emmental in einer Mitteilung. Noch früher erblickte das erste Kind im Spital in Langenthal das Licht der Welt: In der Silvesternacht um 1.32 Uhr konnte ein Knabe namens Moritz begrüsst werden, wie die Spital Region Oberaargau AG (SRO) mitteilt.