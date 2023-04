Flüchtlingssiedlung Viererfeld – Im Containerdorf dürfte es bald enger werden Ein Jahr nach Baubeginn leben rund 250 Personen in der Containersiedlung auf dem Berner Viererfeld. Stadt und Kanton sprechen von einer Erfolgsgeschichte. Andres Marti

Noch hat es Platz in der Containersiedlung auf dem Viererfeld. Fotos: Raphael Moser

Erst am gestrigen Mittwoch wieder hat sich der Kanton mit einem Hilferuf an alle Berner Gemeinden gewendet. Es brauche dringend mehr Unterkunftsmöglichkeiten für Asylsuchende. Gleichzeitig hat es im Containerdorf auf dem Viererfeld viel Platz. Dort zogen am Donnerstag Kanton und Stadt Bern nach neun Monaten Betrieb an einem Medienanlass eine positive Zwischenbilanz.