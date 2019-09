Im Camp Moria herrscht Wut und Verzweiflung

Als sich am Sonntagabend die Nachricht von dem Unglück verbreitet, gibt es in dem Camp auf der griechischen Insel Lesbos einen Aufstand. Hunderte Migranten – meist Jugendliche – gehen auf Polizisten und Beamte los, die in Moria arbeiten. Griechische Medien zeigen das Bild eines junges Mannes, der sich ein T-Shirt über den Kopf gezogen und mit einer Eisenstange bewaffnet hat. Sie zeigen auch einen lichterloh brennenden Wohncontainer, viel Rauch und Menschen, die in Panik fliehen. Die Lagerleitung bekam das Geschehen erst einmal nicht in den Griff.

«Wir wurden angegriffen und konnten nicht sofort die Feuer im Lager löschen. Wir haben Angst um unser Leben gehabt», sagt der Sprecher der Gewerkschaft der Feuerwehr von Lesbos, Georgios Dinos, im Fernsehen. Migranten hätten auch versucht, festgenommene Flüchtlinge aus einem Containergefängnis zu befreien, berichten Reporter vor Ort. Die Polizei setzte Tränengas ein. Sie brachte in der Nacht mit einem Transportflugzeug zusätzliche Einheiten auf die Insel.

21 Verletzte behandelt

Apostolos Veizis, der Chef von Ärzte ohne Grenzen (MSF) in Griechenland, klingt bitter am Telefon: «Wir haben so etwas leider erwartet», sagt er. «Moria ist völlig überfüllt, mit 13000 Menschen, an einem Ort, der für 3000 gedacht war.» Er sagt, in Moria gebe es alles: Aggression und Verzweiflung, Depression, Selbstmorde. Veizis ist in Athen, er hat am Sonntag zusätzliche Ärzte, Schwestern und Psychologen nach Lesbos geschickt. Sie hätten 21 Verletzte behandelt, 5 in Hospitäler gebracht. Seit 18 Jahren sei er bei MSF, sagt Veizis, er habe viele Krisenherde gesehen, «ich hätte nie gedacht, dass wir einmal in Europa arbeiten müssen». Was ihn besonders bewegt: «Diese Frau hat den Krieg in Afghanistan überlebt, und nun ist sie in Griechenland gestorben.»

Auch der Vizepolizeiminister flog noch am Sonntag auf die Insel, das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte erst den Tod von zwei Menschen gemeldet, auch den eines Babys. Am Montag wird dies von den griechischen Behörden zunächst nicht bestätigt. Die Situation in Moria wird als «angespannt, aber ruhig» beschrieben. «Brandstiftung schliesse ich aus», sagt ein Sprecher des Bürgerschutzministeriums.

Im August waren es mehr als 9000, im September bislang über 8000 Migranten, die übers Meer aus der Türkei kommen.

Der Bürgermeister der Inselhauptstadt Mytilini, Stratos Kytelis, fordert im Nachrichtensender Skai: «Tausende Migranten müssen so schnell wie möglich aufs Festland. So kann es nicht weitergehen.» Die Regierung in Athen hatte bereits Ende vergangener Woche beschlossen, zügig etwa 10000 Migranten aus den fünf Insellagern in Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros aufs Festland zu bringen. Bürgerschutzminister Michalis Chrysochoidis überzeugte am Freitag die Gouverneure der 13 Provinzen, je 500 bis zu 1000 Geflüchtete unterzubringen.