Zoom – Der Fotoblog – Im BuLa 1938 auf dem Adlisberg Historische Bilder aus dem Bundeslager der Pfadi Schweiz. Jost Fetzer

Pfadfinder bauen eine Tragbahre im 3. Bundeslager der Schweizer Pfadibewegung 1938 auf dem Adlisberg. Foto: Photopress (Keystone)

Alle Pfadis der Schweiz in einem gemeinsamen Bundeslager? Was im Jahr 2022 verrückt und einmalig klingt, gibt es in Tat und Wahrheit bereits seit bald 100 Jahren: Das erste BuLa der Schweizer Pfadibewegung fand 1925 in Bern statt. Damals noch in kleinem, überschaubarem Rahmen und nur mit männlichen Teilnehmern, da die Pfadi strickt geschlechtergetrennt organisiert war. 1980 fand das erste gemeinsame BuLa der Mädchen und Jungen statt – mit 22’000 Pfadis in der Grafschaft Greyerz. Entdecken Sie auf historischen Aufnahmen die vergangenen BuLas und schwelgen Sie in Erinnerungen an Ihre eigene Pfadizeit.

Bundeslager 1938 in Zürich

Männer an die Töpfe: Gekocht wurde in Gamellen auf dem offenen Feuer. Foto: Photopress (Keystone)

Mit dem ÖV ins Pfadilager: Pfadfinder besteigen nach der Ankunft im Hauptbahnhof Zürich das Tram Richtung Zoo. Foto: Photopress (Keystone)

Nicht grösser als ein Handgepäck: Ordentlich gepackte Tornister der teilnehmenden Pfadfinder. Foto: Photopress (Keystone)

Die Zeltstadt über der Stadt: Das Lagergelände auf dem Adlisberg, im Hintergrund die Stadt Zürich und am Waldrand die Kunsteisbahn Dolder. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Ausflug auf den Flugplatz: Pfadfinder besuchen die Swissair und bestaunen eine Douglas DC-3 in Dübendorf. Foto: ETH-Bibliothek

In Hemd und kurzen Hosen: Pfadfinder beim Forchdenkmal. Foto: Photopress (Keystone)

Finanzkontrolle: Ein Pfadfinderleiter zählt die Lagerkasse während dem Aufbau des Bundeslagers. Foto: Photopress (Keystone)

Zelten in Zürich: Pfadfinder beim Aufbau der Zeltstadt auf dem Adlisberg. Foto: Photopress (Keystone)

Heimvorteil: Das Stadtzürcher Pfadfinderkorps Flamberg hatte wohl die kürzeste Anreise und das grösste Flammenschwert. Foto: Photopress (Keystone)

Auftritt mit Trommelwirbel: Pfadfinder bei der Ankunft im Hauptbahnhof Zürich. Foto: Photopress (Keystone)

Hau den Pflock: Pfadfinder beim «Pflöckeln» oder auch «Eumeln», einem Geschicklichkeitsspiel mit gespitzten Holzpflöcken. Jeder Spieler versucht seinen Pflock so zu werfen, dass der eigene stecken bleibt, aber die der Gegner umfallen. Foto: Photopress (Keystone)

Fehler gefunden?Jetzt melden.