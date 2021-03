600. Geburtstag des Berner Münsters Infos einblenden

«In dem iar nach der geburt xpi (Christi) 1421 am 11. Tag maertze ward der erste stein gelegt an diser kilchen.» Diese Inschrift am Hauptportal des Berner Münsters bezeugt die Grundsteinlegung vor genau 600 Jahren, die zuvor wegen der Pest verschoben werden musste. Nun musste auch das geplante viertägige Fest rund um das diesjährige Jubiläum aufgrund einer Pandemie auf das nächste Jahr verschoben werden. Ganz still wird das Jubiläum am offiziellen Geburtsdatum jedoch nicht bleiben: Um 15 Uhr wird am Donnerstag ein dynamisches Glockengeläut vom Münsterturm erklingen, um das lange Bestehen von Berns markantestem Gebäude zu feiern. (bam)