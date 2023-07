Bauvorhaben nimmt Fahrt auf – Im Bären in Walkringen soll wieder geschlemmt werden Sanieren, abreissen, neu bauen. Nicht nur der Gasthof Bären, auch der Walkringer Dorfkern soll mit dem Bauvorhaben aufgewertet werden. Livia Bieri

Hier soll bald gebaut werden: Der Gasthof Bären in Walkringen. Foto: Marcel Bieri

Seit dem letzten Jahreswechsel ist der Gasthof Bären geschlossen. Die ehemaligen Pächter kündigten den Vertrag. Zuvor, im Jahr 2021, wechselte das fast 240-jährige Gebäude bereits die Besitzer, Käuferin ist die Bauteam GU GmbH, hinter der Jürg und Brigitte Riesen stehen. Das Gebäude fiel Jürg Riesen schon vor längerer Zeit ins Auge. Und: «Als wir uns dann intensiv damit befasst haben, entdeckten wir, dass hier Schönes realisiert werden kann.» Dies bewegte das Paar zum Kauf des Gasthofs.

Die Planung des Baus wurde im ersten Halbjahr 2021 durch ein Workshop-Verfahren eingeleitet. So konnten verschiedene Parteien ihre Anliegen vertreten und beraten, was mit dem Bären geschehen soll.

Beteiligt waren die Bauherrschaft mit eigenen sowie unabhängige Architekten, Landschaftsarchitekten, Vertreter der Gemeinde, der Ortschaftsplanung der Gemeinde und die Denkmalpflege. Letztere musste zwingend einbezogen werden, da der Gasthof als schützenswertes K-Objekt eingestuft ist.



Gleich mehrere Projekte sollen umgesetzt werden

Vor kurzem wurden die Ergebnisse dieses Workshop-Verfahrens in einer Baupublikation bekannt gegeben. Was soll nun also aus dem stattlichen Gasthof und seiner Umgebung werden? Zuallererst wird das Bärengebäude selbst saniert. Dies ist Jürg Riesens dringendstes Anliegen, denn im Restaurant soll möglichst schnell wieder gekocht und gegessen werden können.

Zweitens soll auf dem Parkplatz des Bären ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Noch ist unklar, wer die geplante Gewerbefläche im unteren Stock dieses Neubaus beziehen wird, Gemeindepräsident Hans Peter Äschlimann sagt nur so viel: «Vielleicht wirds eine Zahnarztpraxis, vielleicht ein Lebensmittelgeschäft.» Auf Letzteres sei insbesondere zu hoffen, da es in der Gemeinde derzeit kein einziges Lebensmittelgeschäft gebe.

Der Parkplatz soll durch ein Wohn- und Geschäftshaus ersetzt werden, die Aussenkanten sind bereits abgesteckt. Foto: Marcel Bieri

Besonders schwer fiel die Entscheidung um den Bärensaal: abreissen oder sanieren? Der Saal gehört nicht zum ursprünglichen Bären, sondern wurde erst 1904 angebaut. Jürg Riesens Wunsch war der Abriss, und so steht es nun auch im Baugesuch. Anstelle des Saals sollen eine Einstellhalle und ein Wohnhaus mit vier Wohnungen entstehen.

Um einen Verlust von Kultur für das Dorf ging es bei der Entscheidung nur am Rande, dies bestätigen Riesen und Gemeindepräsident Äschlimann. Die Benutzung sei ohnehin in den letzten Jahren etwas eingeschlafen, Vereine weichen schon seit längerer Zeit auf andere Räumlichkeiten aus.

Ein Modell des geplanten, fertigen Baus. Links das Haus auf dem ehemaligen Parkplatz, hinten rechts der Bären und vorne rechts die Wohnungen anstelle des Saalanbaus. Foto: Jürg Riesen

Hans Peter Äschlimann steht dem Bauvorhaben positiv gegenüber, er sieht einen Mehrwert für das Dorf Walkringen im Projekt Bären. Einerseits freue sich Walkringen über mehr Wohnraum, andererseits darüber, dass der Restaurantbetrieb wider aufgenommen werden soll. Jürg Riesen ergänzt ausserdem die geplante optische Aufwertung: «Bisher bestimmte ein Parkplatz das Aussehen des Dorfkerns mit.» Das wird sich wahrscheinlich bald ändern.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Fehler gefunden?Jetzt melden.