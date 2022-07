Die grossen Figuren des Turniers

Während beide Nationen in ihren Torhüterinnen einen starken Rückhalt haben, spielen die grossen Stars in der Offensive. Englands Beth Mead steht in der Torschützenliste mit sechs Treffern gleichauf mit ihrer heutigen Gegnerin Alexandra Popp an der Spitze.

Obwohl Mead mit 27 Jahren und Popp mit 31 Jahren nicht mehr zu den Jungstars zählen, ist es für beide die erste Europameisterschaft. Mead wurde letztes Jahr nicht für die Olympischen Spiele nominiert und bezeichnete dies später als «Tiefpunkt meiner Karriere». Aus diesem musste sie sich erst wieder herauskämpfen. Mehr über die Stürmerin, die auch einmal Bier in einem Pub zapfte, um sich Fussballschuhe leisten zu können, lesen Sie hier.

Freut sich nach ihrem dritten Tor beim 8:0 gegen Norwegen: Beth Mead. Foto: Damien Meyer (AFP)

Popp verpasste beide Europameisterschaften seit ihrem Debüt für das deutsche Nationalteam im Jahr 2010 verletzt. Nun konnte sie endlich teilnehmen und setzte dem Turnier schon jetzt ihren Stempel auf. In jedem der fünf Spiele traf sie, zuletzt gegen Frankreich im Halbfinal erzielte sie beide Tore in bester Strafraumstürmerinnen-Manier. Der langjährigen Mitspielerin von Lara Dickenmann beim VfL Wolfsburg sollten die Engländerinnen im Sechzehner nicht zu viel Platz lassen. Mehr zum «absoluten Biest» (Mitspielerin Lena Oberdorf) lesen Sie hier.