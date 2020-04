Lieferdienst mit Ständchen – Illusterer Musikanten-Service Kreativität in der Krise: Beim Lieferdienst von Tevfik Kuyas und Emmanuelle Rui fahren Berner Musiker Essen aus – und geben auch gleich ein Ständchen. Gisela Feuz

Maze Künzler von Tomazobi liefert Essen und Musik. Foto: Franziska Rothenbühler

Stolz nimmt Tevfik Kuyas die Journalistin via Handykamera mit auf eine Führung durch sein kleines, aber feines Küchenreich. Die Gerätschaften glänzen hochpoliert, frisches Gemüse wartet fein säuberlich gestapelt darauf, dass ihm jemand ans Grün will. Seit rund einem Jahr führen Kuyas und seine Partnerin Emmanuelle Rui das Matchbox, also das Restaurant im schmucken Tennisclub-Holzhäuschen in der Nähe des Stadions Neufeld.