Jahresmitte – von wegen – Illusionen zur Jahresmitte Poller-Kolumnist Markus Dütschler enthüllt, dass viele mit einem völlig falschen Zeitgefühl in die Ferien fahren. Markus Dütschler

Gehts hinein oder hinaus mit dem Dampfschiff? Sind die Ferien schon vorbei, oder kommen sie noch? Foto: Valérie Chételat

Keine Sorge. Ich will Ihnen nicht die gute Stimmung verderben. Sie liegen unbeschwert in der Badi, schlürfen ein kühles Helles oder einen Weisswein. Oder Sie sind ausserhalb Ihres Balkons und ausserhalb der Stadt in den Ferien und entdecken das Maderanertal zum Wandern oder den Strand von Sugiez zum Relaxen. Sie wähnen sich in der Mitte des Jahres, denn die Sommerferien gelten als Höhepunkt im Jahreskreis.