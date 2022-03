Parasportlerin Cynthia Mathez – Ihren ersten Curlingmatch bestritt sie gleich auf der grössten Bühne

Paralympics 2022 in Peking – Ihren ersten Curlingmatch bestritt sie gleich auf der grössten Bühne Cynthia Mathez arbeitet auf eine Paralympics-Medaille im Badminton hin und schläft täglich bis zu 15 Stunden. Innert vier Monaten erlernte sie nun den Curlingsport. Marco Keller

Beobachtet von ihrem Team, spielt Cynthia Mathez im Training vom Freitag einen Stein. Foto: Ennio Leanza (Keystone).

Hätte ihr im Oktober 2021 jemand prophezeit, sie werde am ersten Wettkampftag der Paralympics in Peking Curling für die Schweiz spielen, Cynthia Mathez hätte diese Person ins Land der Fantastinnen verwiesen. Sie hatte mit der Sportart nichts am Hut, hatte nur einige Male zum Spass gespielt. Ihr ganzer Fokus galt dem Badminton, und noch im August hatte sie an den Paralympics in Tokio zwei Diplome errungen. Platz 7 im Einzel und Platz 4 im Doppel, mit Karin Suter-Erath.