Sommerserie «Achtung, Agglo!» – Ihre Wahl fällt auf den Bundesratsbunker, der nie fertig wurde Für unsere Sommerserie «Achtung, Agglo!» haben Sie für den Geheimtipp gestimmt, über den wir berichten sollen. Das Resultat: Wir recherchieren zum Bundesratsbunker in Bolligen. Zudem: Die besten Tipps, die keinen Platz in der Abstimmung fanden. Christian Zellweger

Blick in den Bundesratsbunker bei Geristein in Bolligen. Bild: Adrian Moser

Bleiben Sie zu Hause, lautete das Motto diesen Frühling während des Lockdown. Also kein Ausflug an ein weiter entferntes Ziel. «Achtung, Agglo!» heisst deshalb unsere Sommerserie, in der wir einen neuen Blick auf die Region werfen.

Wir haben Sie aufgefordert, uns Ihren Geheimtipp in der Region Bern zu verraten. Besten Dank für Ihre zahlreichen Rückmeldungen. Fünf davon haben wir Ihnen zur Abstimmung gestellt. Hier ist das Resultat – und weitere Tipps, die wir leider nicht berücksichtigen konnten.

Bundesratsbunker Geristein (30,6 Prozent der Stimmen)

Blick in den ehemaligen Bundesratsbunker in Geristein. Bild: Beat Mathys

Nach dem Zweiten Weltkrieg suchte die Landesregierung nach einem geeigneten Ort, um eine Bunkeranlage zu errichten. Die Wahl fiel auf einen ehemaligen Sandsteinbruch in der Gemeinde Bolligen, der zum gleichen Zweck auch schon von General Guisan ins Auge gefasst worden war. Fertiggestellt wurde die Anlage jedoch nie, weil sich immer wieder grosse Deckenteile lösten.

Diese Bunkeranlage hat in der Abstimmung am meisten Zustimmung gefunden – wir recherchieren und werden die Geschichte dazu im Laufe des Augusts veröffentlichen.

Chäs und Brot (25,3 Prozent)

Postautohaltestelle im Weiler Chäs und Brot. Bild: Raphael Moser

Auf Platz zwei: die kleine Siedlung beim Weiler Oberbottigen. Sie verfügt über eine der kuriosesten Ortsbezeichnungen des Landes. Und nicht nur das macht diesen Ort speziell. Eine Legende besagt, dass hier während der Schlacht bei Laupen das Schweizerkreuz entstanden ist. Weitere Informationen gibt es zum Beispiel auf der Website von Giulia Staub. Die Journalistin hat für eine Diplomarbeit die «lustigsten Ortsnamen der Schweiz» genauer unter die Lupe genommen.

Douglasien am Ostermundigenberg (22,8 Prozent)

Auf dem dritten Platz gelandet sind die Douglasien auf dem Ostermundigenberg. Diese Baumgattung wurde im 19. Jahrhundert von der amerikanischen Westküste nach Europa importiert, ist hier aber immer noch eher selten anzutreffen. Deshalb sind die 130 Jahre alten Douglasien am Ostermundigenberg eine Ausnahmeerscheinung, deren Erhalt zurzeit sogar das Kantonsparlament beschäftigt.

Wanderung Gerzensee–Chutzen–Belp (12,9 Prozent)

Auf dem vierten Platz der zur Abstimmung gestandenen Vorschläge liegt eine Wanderung, die auch für Nicht-Spitzensportler durchaus zu bewältigen ist. Der Weg von Belp über Gerzensee auf den Chutzen (mit Turm) und zurück nach Belp dauert rund dreieinhalb Stunden und verspricht einen grossartigen Ausblick über die Berner Alpen. Etwas kürzer ist die Strecke auf den Chutzen ab dem Parkplatz Försterstein oder der Postautohaltestelle Saurenhorn (Linie 105 ab Bern-Bahnhof).

Eine weitere Wanderung, die uns als Vorschlag erreicht hat, es aber nicht in die Abstimmung geschafft hat: Die Strecke von Riedbach an den Wohlensee führt über Wald und Wiesen, ein Naturerlebnis innerhalb der Grenzen der Stadt.

Weitere Wandertipps: vom Schwellenmätteli nach Bremgarten, ein Spaziergang vom Schloss Münsingen ins Mühletäli zur Alten Öle.

Oder: Der Aare entlang bis zur Bodenackerfähre und weiter bis zur Auguetbrücke und dann Richtung Flughafen – und einen Becher Most beim Bauern trinken.

Denkmal Laupenschlacht, Bramberg (8,3 Prozent)

Das Denkmal auf dem Bramberg oberhalb von Neuenegg. Wallter Pfäffli

Im 14. Jahrhundert trug die Stadt Bern einen blutigen Konflikt bei Laupen aus. Die Gegnerschaft bestand aus einer breiten Allianz von westlichen Kräften wie der Stadt Freiburg oder dem Fürstbistum Lausanne. Nach elftägiger Schlacht um die Burg Laupen gingen die Berner als Sieger hervor. Daran erinnert heute ein Denkmal auf dem Bramberg oberhalb von Neuenegg. Es landete auf dem fünften Platz im «Bund»-Voting.

In unserer Umfrage wurde auch ein weniger kriegerisches Denkmal als Geheimtipp empfohlen: Es befindet sich auf dem Oberbütschel bei Riggisberg. Das Taveldenkmal erinnert an den Berner Mundartautor und Journalisten Rudolf von Tavel (1866–1934). Der Ort der Gedenkstätte ist der schönste Punkt im ganzen Bernerland – zumindest wenn man dem Geehrten selbst und seinem Roman «Ds verlorne Lied» glaubt.

Weitere Leser- und Leserinnen-Vorschläge für einen Ausflug:

Zur Abstimmung kamen nur fünf der Geheimtipps, die eingereicht wurden. Eine Auswahl der übrigen Vorschläge:

Bühlikofen bei Zollikofen

Blick in den Weiler Bühlikofen bei Zollikofen. Bild: Valérie Chételat

Bundesrätin Ruth Dreifuss besuchte den denkmalgeschützten Weiler im Jahr 2000 anlässlich des europäischen Tages des Denkmals, da Bühlikofen zu den schönsten und am besten erhaltenen Weilern im Kanton Bern gehört.

Schlosswil: Schloss Wyl und Park

Blick auf das Schloss Wyl und seinen spektakulären Garten. Bild: Franziska Scheidegger

Gleich mehrfach Erwähnung fand das Schloss Wyl in der Gemeinde Schlosswil. So schreibt Leser Richard Tillmann: «Gut erreichbar mit dem Fahrrad aus der Stadt (wunderschöne Fahrt). Perfekte Lage am Übergang in die Region Emmental. Wunderbare Aussicht über die Region Bern, einen Teil der Alpen, aber auch des Juras. Entweder im gemütlichen Restaurant neben dem Schloss essen oder am Ende der Schlossallee grillieren. Auch die Umgebung in Richtung Gysistein / Tägertschi zu erkunden, lohnt sich. Alles in allem ein perfekter Ausflug für den ganzen Tag.»

Weitere Schlösser, die unsere Leserinnnen und Leser empfohlen haben: das Schloss Köniz, das Schloss Allmendingen sowie das 1000-jährige Schloss im mittelalterlichen Städtchen von Laupen,

Lörmoos/Büsselimoos in Kirchlindach

Das Naturschutzgebiet Lörmoos ist eines der letzten Hochmoore im Schweizer Mittelland. Bild: Manu Friederich

Ebenfalls mehr als einmal ging als Geheimtipp das Gebiet Lörmoos/Büsselimoos zwischen Herrenschwanden und Bremgarten ein. Einst wurde hier Torf gestochen, dann wollte man das Gebiet entwässern. Bereits 1937 wurde die Gegend aber vom Regierungsrat zum Naturschutzgebiet erklärt. So laden heute die beiden Hochmoore von nationaler Bedeutung zu einer botanischen Entdeckungstour gleich vor den Toren der Stadt ein. Es bietet sich etwa eine knapp eineinhalbstündige Wanderung von der Postautohaltestelle Herrenschwanden Dorf nach Bremgarten-Schloss an.

Burgstelle Flugbrunnen mit Sandsteinhöhle

Etwas weiter zurück gehen die zahlreichen Empfehlungen zu Spuren der Kelten und Römer in der Region. So etwa die Burgstelle Flugbrunnen mit ihrer Sandsteinhöhle, die Keltenburg im Hüenliwald zwischen Gümligen und Allmendingen oder die Fundstelle der «Hydria von Grächwil», einem spektakulären Bronzegefäss aus der Römerzeit. In der Stadt etwas besser bekannt sind die Sehenswürdigkeiten der Engehalbinsel: Das Zehendermätteli, das Römerbad und Keltenwall – was sich alles mit einem Aareschwumm verbinden lässt