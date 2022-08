Reist Nancy Pelosi nach Taiwan? – Ihre Reiseroute könnte eine Krise auslösen Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ist eine langjährige Kritikerin Chinas. Jetzt reist sie durch Asien. Ein Abstecher nach Taiwan würde China als Provokation empfinden.

Christian Zaschke

Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat in ihrer langen Karriere selten ein Blatt vor den Mund genommen, erst recht nicht, wenn es um China ging. Foto: Michael Reynolds (Keystone/EPA)

Tut sie es? Tut sie es nicht? Seit Nancy Pelosi am Sonntag zu einer mehrtägigen Asienreise aufgebrochen ist, steht in Washington wie in Peking die Frage im Raum, ob die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses auch Taiwan einen Besuch abstatten wird. Im Weissen Haus wäre man davon wenig begeistert, weil die Beziehungen zu China ohnehin angespannt sind. China beansprucht das unabhängig regierte Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Die USA erkennen das im Grunde an, vertreten aber zugleich die Linie, dass sie den Status quo im Fall einer chinesischen Invasion schützen würden, ohne jedoch zu sagen, was das genau bedeutet.