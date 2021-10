Hoher Besuch in der Fondation Beyeler – Spaniens Königin Letizia eröffnet die Goya-Ausstellung Zusammen mit dem Basler Regierungspräsidenten Beat Jans und dem spanischen Kulturminister Miquel Iceta durchschritt Königin Letizia Ortiz Rocasolano die Ausstellung. Dominik Heitz

Letizia Ortiz Rocasolano Königin von Spanien betrachtet in der Fondation das Gemälde «Die bekleidete Maja» des spanischen Malers Francicso de Goya. Foto: Kostas Maros

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Königin der Stadt Basel einen Besuch abstattet. In Erinnerung bleibt Queen Elisabeth, die 1980 während ihres Staatsbesuchs in der Schweiz auch Basel berücksichtigte. Und im Jahr 2007 eröffnete die norwegische Königin Astrid die Munch-Ausstellung in der Fondation Beyeler.

Am Freitag war die Fondation erneut Schauplatz königlicher Präsenz: Letizia Ortiz Rocasolano Königin von Spanien ehrte das Museum mit ihrem Besuch, um dort die Goya-Ausstellung offiziell zu eröffnen. Wenige Minuten nach 12 Uhr traf Ihre königliche Majestät ein. Mit Blaulicht eskortiert von zwei vorausfahrenden Motorradfahrern der Polizei und am Ende geschützt von einem Polizeiwagen fuhr der Wagentross vor dem Museum vor. Im Beisein weniger Schaulustiger entstieg die Königin der Limousine und begrüsste den am Eingang bereits wartenden Regierungspräsidenten Beat Jans sowie Museumsdirektor Sam Keller.