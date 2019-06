Ihre Blindheit hält sie nicht vom Reiten ab

Es ist eine harmonische Szene, die sich im Stall oberhalb von Guggisberg zuträgt. Draussen prasselt der Regen auf das Dach, drinnen unterhalten sich die beiden Frauen leise miteinander, Castagna stibitzt einen Bissen Stroh von einem nahe liegenden Ballen. Dass die beiden Frauen blind sind, spielt keine Rolle.

Compaterra, wie der Verein von Bettina Suter und ihrem Kollegen Marc Fehlmann heisst, bietet eine Vielzahl an Angeboten. Reittherapie, tiergestützte Therapie, Tierpsychologie, Tierpflege. In den grossen Stallungen sind zurzeit elf Pferde untergebracht.

«Es braucht einfach viel ‹Gspüri›, die Pferde kennen mich, und ich kenne die Pferde.»Bettina Suter, Reitlehrerin

Darunter auch Fohlen, die noch ausgebildet werden müssen, oder Tiere, die bei Suter und Fehlmann ein neues Zuhause gefunden haben. Etwa die beiden Stuten aus Argentinien, die mit Trensen aus Draht drangsaliert wurden. In Guggisberg verzichtet man darauf, den beiden Tieren etwas in den Mund zu legen. So klappe es auch mit den Kunden, meint Suter: «Besonders mit wilden Kindern kommen sie super klar.»

Auch Hunde werden bei Compaterra ausgebildet, zu Blindenführ-, Autismusbegleit- oder Assistenzhunden. Aktuell kümmern sich Suter, Fehlmann und ihre Angestellten um einen Wurf von 13 Welpen. Wilde, schwarze Fellknäuel, die alle paar Stunden mit der Flasche gefüttert werden müssen. «Eine stressige Zeit», sagt Suter, seufzt kurz und kehrt dann zu ihrem gewohnten Lächeln zurück.

Ein Schicksalsschlag

Zu Pferden hatte Bettina Suter schon immer eine starke Verbindung. Früher, als noch alles normal war, arbeitete sie als medizinische Sekretärin, ihre Freizeit verbrachte sie am liebsten mit ihrer Stute Marlies. 2007 fingen dann die Kopfschmerzen an, später die Schwindelanfälle, irgendwann liess das Sehen nach. Das MRI schaffte Klarheit: Ein Hirntumor drückte das Kleinhirn auf das Grosshirn, daraus entstand Überdruck auf den Sehnerv.

Kann hier abschalten: Bettina Stuter hat gelernt, mit ihrer Behinderung zu leben. Foto: Beat Mathys

Es folgten mehrere Eingriffe, einmal liess man überflüssiges Hirnwasser ab, einmal legte man eine Drainage. Mal sah Suter besser, mal wieder schlechter. Und eines Tages, auf der Intensivstation, war alles weg. Das Gehör auf dem linken Ohr, der Geruchssinn, das Augenlicht. An Sehvermögen geblieben ist nur ein winziger Fleck auf dem linken Auge, verschwommen und schwarzweiss.

Marlies half Bettina Suter den Schicksalsschlag zu überwinden. Noch gut erinnert sich die aufgeweckte Frau an den ersten Besuch bei ihrem Pferd nach den ganzen Operationen. «Sie hat sofort gemerkt, dass etwas anders ist, wurde sehr ruhig und hat viel stärker auf mich geachtet. Fast als wollte sie mich beschützen.»

Wieder zu reiten, wieder bei Marlies zu sein, das war für Bettina Suter wichtig. Also suchte sie nach jemandem, der ihr beibringt, als Sehbehinderte mit dem Pferd umzugehen. Dafür schaltete sie sogar ein Inserat in der Zeitschrift des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Eine richtige Antwort bekam sie nicht, gemeldet hätten sich nur Männer auf der Suche nach einer Beziehung.

Die Pferde sind so ausgebildet, dass sie wissen, wann eine beeinträchtigte Person mit ihnen arbeitet.

Über eine Mitarbeiterin des Verbandes kam Bettina Suter schliesslich zu Marc Fehlmann, selber sehbehindert, selber Pferdebesitzer. Immer öfters besuchte Fehlmann sie in ihrem Stall, zeigte ihr, wie sie mit Marlies umgehen muss. Am 10.10.2010 gründeten die beiden schliesslich den Verein Compaterra. Und vor drei Jahren zogen sie mit ihrer Stiftung von Wabern nach Guggisberg, auf den Hof am Fuss des Guggishorns.