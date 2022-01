Vor 20 Jahren in Langnau – Ihr Wunsch war der Politik Befehl Zwei Neuntklässlerinnen reichten das allererste Jugendpostulat in Langnau ein. Ihr Wunsch: ein Fotoautomat, der Schwarzweissbilder produziert. Cornelia Leuenberger

Vorbei die Schwarzweiss-Zeiten. Seit 2005 spuckt der Automat auf dem Viehmarktplatz nur noch farbige Fotos aus. Dem Hund dürfte es egal sein. Warten muss er so oder so. Foto: Beat Mathys

Mitte Januar 2002 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Sie schreiben Geschichte».

Der Kollege hat den Titel vor 20 Jahren nicht von ungefähr gewählt, denn was zwei junge Frauen in Langnau getan hatten, war tatsächlich von historischer Bedeutung: Heidi Baumgartner und Barbara Häusler waren die Ersten, die in der Geschichte der Gemeinde ein Jugendpostulat einreichten.

Die Neuntklässlerinnen nutzten ein Instrument, das in der Dorfpolitik eben erst eingeführt worden war. Das entsprechende Reglement war just auf Neujahr 2002 in Kraft getreten.

Damit sie mit ihrem Wunsch so früh dran sein konnten, hatten die Teenager bereits vor Weihnachten mit der Arbeit begonnen. 40 Unterschriften von Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren mussten sie sammeln, um ihr Anliegen bei der Gemeinde zu deponieren.