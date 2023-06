Tiefe Einkommen in Frauenbranchen – Ihr Lohn reicht trotz Ausbildung und viel Erfahrung nicht zum Leben In Branchen mit vielen Frauen verdienen Arbeitnehmerinnen Anfang 50 praktisch gleich viel wie Berufseinsteigerinnen. Eine Modeverkäuferin, die seit 40 Jahren erwerbstätig ist, erzählt. Simone Luchetta

Will unerkannt bleiben, weil sie sich für ihren tiefen Lohn schämt: Modeverkäuferin Paola Schiro. Foto: Andrea Zahler

Eigentlich hätte Paola Schiro (Name geändert) allen Grund, glücklich zu sein. Die 59-Jährige hat eben wieder eine Stelle gefunden, und erst noch in ihrem angestammten Beruf als Modeberaterin. Und trotzdem kommen ihr die Tränen, wenn sie darüber spricht: «Mein Lohn ist so schlecht, dass er für ein anständiges Leben nicht reicht.»