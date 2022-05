Finnland will in die Nato – «Ihr habt das selbst verschuldet. Schaut in den Spiegel» Finnlands Präsident und die Premierministerin wollen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft stellen. Russland sieht den Schritt als Bedrohung, wofür man in Helsinki kein Verständnis hat. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Führen ihr Land in die Nato: Premierministerin Sanna Marin und Präsident Sauli Niinistö. Foto: Markku Ulander (AFP)

Es war nicht mehr wirklich ein Geheimnis, was an diesem Donnerstagmorgen in Helsinki geschehen würde, auch wenn der finnische Staatspräsident Sauli Niinistö versprochen hatte, im Vorfeld Stillschweigen zu bewahren. Der historische Bruch des Landes mit der Bündnisfreiheit hatte sich über Wochen hinweg angekündigt, und schon am Mittwoch war von diplomatischer Zurückhaltung nichts mehr zu spüren gewesen. Gefragt nach einer möglichen Reaktion Putins auf eine finnische Nato-Mitgliedschaft, sagte Niinistö da in Richtung Moskau: «Ihr habt das selbst verschuldet. Schaut in den Spiegel.»