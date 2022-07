Nachruf Carola Meier-Seethaler – Ihr Denken war nie im akademischen Elfenbeinturm gefangen Die Philosophin und Psychologin Carola Meier-Seethaler ist 95-jährig in Bern gestorben. Eine persönliche Annäherung von Regula Rytz an Leben und Werk der furchtlosen Intellektuellen. Regula Rytz

Carola Meier-Seethalers Wissen nährte sich nicht nur aus Bibliotheken und Archiven, sondern auch aus ihrem beruflichen und persönlichen Alltag. Foto: Manu Friederich

«Seit den frühesten Anfängen der Kultur hat die Menschen nichts so sehr beschäftigt wie die Frage nach Geburt und Tod.» So beginnt das epochale Werk von Carola Meier-Seethaler, das den Titel «Ursprünge und Befreiung» trägt. Erschienen ist es 1988. Meier-Seethaler war damals 61 Jahre alt. Am Punkt, an dem andere an Pensionierung denken, trat sie als Publizistin und kritische Intellektuelle aufs öffentliche Parkett.