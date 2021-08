Liste der Reichsten – Ihm gehört Birkenstock – nun überholt er Bezos und Musk Bernard Arnault, Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH, lässt die Raketenbuben von Amazon und Tesla stehen. Doch auch er ist Extravaganzen nicht abgeneigt. Philipp Felber-Eisele

Bernard Arnault ist grösster Aktionär des Luxusgüterkonzerns LVMH – und derzeit reichster Mann der Welt. Foto: Keystone

Falls Sie in der letzten Zeit gedacht haben, die Latschen von Birkenstock – früher für Hippies, mittlerweile für Hipster – würden Ihnen gut stehen, und dann gleich ein Paar bestellt haben, dann haben Sie mitgeholfen, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos derzeit nicht mehr der reichste Mann der Welt ist.

Bezos, Elon Musk und Richard Branson haben in der letzten Zeit vor allem aus einem Grund Schlagzeilen gemacht. Sie lieferten sich einen absurden Wettstreit mit Flügen ins All. Während die drei mit sich selber und ihren Bubenträumen beschäftigt waren, überholte sie Bernard Arnault an der Spitze der «Forbes»-Liste der reichsten Menschen.