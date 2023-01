Erster Auftritt im UNO-Sicherheitsrat – Ignazio Cassis spricht den Supermächten ins Gewissen Der Schweizer Aussenminister mahnt, die UNO-Charta als universellen Vertrag zu respektieren. Und er kritisiert offen den russischen Angriff auf die Ukraine. Philippe Reichen

«Die Schweiz freut sich darauf, für Frieden und Sicherheit zu arbeiten»: Ignazio Cassis hielt seine erste Rede im Uno-Sicherheitsrat in New York auf französisch. Video: Tamedia

Ein Zeichen setzen: Darum ging es Aussenminister Ignazio Cassis, als er am Donnerstag im UNO-Sicherheitsrat in New York das Wort ergriff. «Ich möchte betonen, dass die Schweiz sich darauf freut, für Frieden und Sicherheit zu arbeiten», sagte Cassis im Norwegischen Saal im Beisein von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Es war die erste Rede eines Bundesrats im Sicherheitsrat.

Um die «Rechtsstaatlichkeit unter den Nationen» ging es in der sogenannten Ministerialdebatte. Dazu eingeladen hatte Japan, das den Rat im Januar präsidiert. Ignazio Cassis erinnerte daran, dass es der internationalen Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten gelang, ein multilaterales System aufzubauen, das auf universellen Regeln beruht.

«Die Rechtsstaatlichkeit bildet das Rückgrat dieses Systems, das auf der Charta der Vereinten Nationen beruht», so Cassis. Es sei die Pflicht eines jeden einzelnen Staates, die in der Charta enthaltenen Normen und Grundsätze einzuhalten.

«Die Grundsätze der Charta werden heute auf eine harte Probe gestellt», sagte Ignazio Cassis am Donnerstag in New York. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Den russischen Angriff auf die Ukraine sprach Cassis direkt an. Er sagte: «Die Grundsätze der Charta werden heute auf eine harte Probe gestellt. Sie wurden im Fall der russischen Militäraggression gegen die Ukraine eklatant verletzt.» Zuvor hatte bereits Generalsekretär Guterres betont: «Selbst in Kriegen gelten Gesetze.»

Cassis’ Worte waren auch ein Fingerzeig in Richtung China. Und indirekt ermahnte der Aussenminister die Veto-Mächte USA und Grossbritannien, nicht im rechtsfreien Raum zu agieren. Gerade diese beiden Staaten sorgten in den letzten Jahren im UNO-Sicherheitsrat dafür, dass Personen für ihre finanzielle Unterstützung oder Tätigkeiten zugunsten von Terrororganisationen wie al-Qaida oder dem Islamischen Staat auf eine Sanktionsliste gesetzt wurden. Dies schränkt Betroffene in ihrem Privat- und Berufsleben massiv ein. Eine Rekursmöglichkeit gab es zunächst nicht.

Bei seinem ersten Auftritt im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sass Cassis neben dem russischen UNO-Botschafter Vasily Nebenzya. Foto: John Minchillo (AP)

Am Ende schuf der Sicherheitsrat eine Ombudsstelle als Beschwerdeinstanz, um wenigstens minimale Rechtsstaatlichkeit zu garantieren. Der Schweizer Bundesstrafrichter Daniel Kipfer Fasciati stand der Ombudsstelle über längere Zeit vor. Cassis kündigte in New York an, dass die Schweiz und weitere Mitglieder des Sicherheitsrats beabsichtigten, die Einführung eines solchen Mechanismus für weitere Sanktionsregimes vorzuschlagen, und zitierte dabei auch die Bundesverfassung, wo es heisst: «Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.»

Im aktuellen geopolitischen Kontext, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und den chinesischen Drohgebärden gegen Taiwan, scheint die Rechtsstaatlichkeit brüchiger denn je. Weil die Weltsicherheit immer stärker unter Druck gerät, gehen diplomatische Beobachter davon aus, dass es im UNO-Sicherheitsrat in Bälde zu einem historischen Treffen der Staatschefs kommen könnte. Wie am 31. Januar 1992, als sich Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats nach dem Fall der Berliner Mauer an einem Gipfeltreffen über «eine Agenda für den Frieden» unterhielten, um in Anbetracht der neuen Weltordnung minimale Verbindlichkeiten zu schaffen.



