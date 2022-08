Tagestipp: Riana – Idylle unter der Linde Eine junge Appenzellerin singt unter einem Könizer Lindenbaum wunderschöne Lieder. Was braucht es mehr zur perfekten Abendunterhaltung? Ane Hebeisen

Sie mögen rar sein, aber es gibt sie noch: die Momente, in denen die Welt trotz all des globalen Ungemachs einigermassen in Ordnung scheint.

Ein solcher Moment könnte sich im Schlosspark zu Köniz einstellen. Das Setting: eine alte Linde, ein paar Sitz- und Konsumationsgelegenheiten und eine Musikerin aus dem Appenzell, die ihre Lieder so gestaltet, dass sie weitherum als idyllisch und betörend empfunden werden.

Es sind einfache, schnörkellose, soulige Lieder in einer geografisch schwer zu verortenden Singer-Songwriter-Tradition, mit denen Riana ihr Publikum bezirzen wird. Unser Tipp des Tages also: Wo man dergestalt singet, lass dich ruhig nieder! (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

