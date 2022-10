Nullnummer beim FC Zürich – Wo bleibt bei YB nur der Esprit? Die Berner zeigen beim Tabellenletzten einen enttäuschenden Auftritt. Und doch ist ihre Lage komfortabel. Dominic Wuillemin

Kein Durchkommen im Letzigrund: Die Young Boys mit Cedric Itten und Christian Fassnacht tun sich schwer. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Es ist der 16. August, als die Young Boys die Verpflichtung von Kastriot Imeri bekannt geben. Der Romand gilt da als Attraktion, Spieler mit seinen Fähigkeiten wechseln in der Regel ins Ausland. Der 22-Jährige ist der teuerste Zugang in der Ära von Christoph Spycher. Der Transfer steht so für die Ambition der Berner, den Meisterpokal unbedingt zurück nach Bern zu holen – eine Verpflichtung als Statement.

Von dieser Aufbruchsstimmung ist genau zwei Monate später, am 16. Oktober im Zürcher Letzigrund, nichts mehr zu spüren. Imeri sitzt immer noch auf der Bank, als die Schlussphase anbricht. Es steht 0:0, den Bernern will in der Offensive so gut wie nichts gelingen. Ein Fall scheinbar wie gemacht für Imeri, der mit seiner Kreativität und seinen Qualitäten im Dribbling die Anlagen hätte, den Zürcher Abwehrblock aufzubrechen. Doch statt den Romand bringt Raphael Wicky Donat Rrudhani für den blassen Christian Fassnacht. Kurz vor Schluss ersetzt der YB-Trainer dann Rechtsverteidiger Kevin Rüegg durch Rechtsverteidiger Lewin Blum. Imeri bleibt auf der Bank – eine Nichtberücksichtigung als Statement.

Imeri kam ohne Spielpraxis nach Bern, weil ihn Servette nicht einsetzte, aus Angst, er könne sich verletzen und so Millioneneinnahmen platzen lassen. Als er dann bereit scheint und ihm Wicky Einsätze von Beginn an gibt, kann er seine Chance nicht nutzen. Er wirkt nicht hundertprozentig fit. Rrudhani trainiere seit Wochen sehr gut und Rüegg sei müde gewesen, begründet Wicky seine Entscheidungen. Er scheint leicht angesäuert zu sein, dass er überhaupt zu Imeri Auskunft geben muss.

Doch Imeri steht für das grössere Bild: Für die Tatsache, dass bei den Young Boys längst nicht alles wunschgemäss läuft. In Zürich zeigen sie den vielleicht schlechtesten Auftritt der Saison, sie sind behäbig und uninspiriert. Es ist erstaunlich, wie wenig Gefahr sie gegen den angeschlagenen FCZ erzeugen – gemessen an der Qualität, die bei ihnen auf dem Platz steht. Und doch bleiben die Berner nach dem 0:0 im Letzigrund mit fünf Punkten Vorsprung Tabellenführer. Der erste Verfolger Servette trennt sich gleichzeitig daheim vom FC Basel ebenfalls torlos. Und so können die Young Boys jedem, der sie kritisiert, vorhalten, dass sie komfortabel Leader sind.

Verkehrte Welt im Letzigrund

Dabei scheint die Ausgangslage für die Young Boys günstig, den vierten Ligasieg in Folge zu holen. Hinter dem FC Zürich liegt eine aufwühlende und anstrengende Woche. Sie begann mit der Vorstellung des neuen Trainers Bo Henriksen. Dieser verbreitete bei seiner Vorstellung letzten Montag so viel gute Laune, dass der Eindruck entstehen konnte, dass er glatt vergass, welche Aufgabe er da beim Meister übernommen hatte.

Daran wurde er dann am Donnerstag in Eindhoven erinnert, 0:5 ging sein Team unter. Von einem Berg, der zu erklimmen sei, sprach Henriksen. Der Berg wurde am Samstag noch ein wenig höher, Winterthur schlug GC und hat in den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. Was den Druck auf den FCZ erhöht: Er wird sich schon selbst retten müssen.

Nachdenklicher YB-Trainer Raphael Wicky. Er sagt: «Es ist klar, dass das Gezeigte nicht unseren Ansprüchen entspricht.» Foto: Anthony Anex (Keystone)

So also präsentiert sich die Lage am Sonntag. Letzter gegen Erster, es spricht nicht viel für das Heimteam. Und dann läuft in der ersten Halbzeit schon die Nachspielzeit, als die Berner zu ihrem ersten Torabschluss kommen. Loris Benito flankt, Fabian Rieder bringt den Ball mit dem Kopf aufs Tor: Yanick Brecher pariert problemlos. Der Goalie erlebt einen geruhsamen Nachmittag.

Das muss den Young Boys zu denken geben. Ihr Spiel ist ideenlos, ohne jeglichen Esprit. Kaum einmal schaffen sie eine Kombination über mehrere Stationen, stattdessen: lange Bälle, Missverständnisse, Ballverluste. Erster gegen Letzter? Es macht nicht den Anschein.

Die beste Chance der ersten Halbzeit hat vor 14’565 Zuschauern das Heimteam. Nikola Boranijasevic kann losziehen und drischt dann den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei. Henriksen sinkt draussen auf die Knie. Der Trainer will nicht glauben, ist der Schuss seines Spielers in dieser vielversprechenden Position so unpräzise.

Nur eine schwungvolle YB-Kombination

Eine Halbzeit bleibt den Young Boys zur Reaktion. Doch wer glaubt, ihr Spiel werde besser, der irrt. Auch wenn sie nicht noch einmal eine ganze Hälfte für einen weiteren Torschuss brauchen, diesen hat der eingewechselte Cedric Itten nach gut einer Stunde, als Brecher den strammen Distanzversuch des Nationalstürmers pariert.

Natürlich, der FCZ tut YB nicht den Gefallen, Räume anzubieten. Er steht mit seiner Fünferkette tief, lauert auf Gegenangriffe. So gelingt YB nur eine schwungvolle Kombination: In der 86. Minute leitet Filip Ugrinic den Angriff aus der Defensive ein. Über Fabian Rieder, den eingewechselten Jöel Monteiro und Itten kommt der Ball am Strafraum zurück zum Luzerner. Doch Ugrinic verzieht knapp und bleibt dann aus Frust liegen. Als wüsste er, dass es die letzte YB-Chance bleiben würde.

So müssen sich die Berner an wenig erfreuen. Positiv sei, dass man kein Tor erhalten habe, sagt Wicky und leitet dann gleich zu den Negativpunkten über. Er redet über technische Unsauberkeiten und fehlende Entschlossenheit im Angriffsdrittel. Er sagt: «Es ist klar, dass das Gezeigte nicht unseren Ansprüchen entspricht.»

Bereits am Mittwoch haben die Young Boys Gelegenheit, zu zeigen, dass sie es besser können. Dann gastieren sie in Lugano. Vielleicht erhält Imeri ja dann wieder eine Bewährungschance.

