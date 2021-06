Die Fondas: Eine wunderliche Schauspielerfamilie – Idealisten und Rebellen Leicht bekleidete Erotomaninnen, bitterböse Schurken oder kiffende Bürgerschrecke: Henry, Jane, Peter und Bridget Fonda haben das Kino über Jahre geprägt. 21 ihrer Filme sind nun im Sommerprogramm des Kinos Rex zu sehen. Andreas Berger

Die Reihe beginnt mit dem Film «The Chase», in dem Jane Fonda die Frau eines Knastausbrechers spielt. Foto: Archiv

Der Vater: einer der ganz grossen Stars in Hollywoods «goldener Ära» – blamabel einzig, dass er erst in seinem Todesjahr 1982 mit dem Oscar für die beste Hauptrolle ausgezeichnet wurde. Die Tochter: ein Chamäleon zwischen Politaktivismus und Fitnesskult. Der Sohn: eine Ikone des «New Hollywood»-Kinos. Die Enkelin: als «Slacker» auf dem besten Weg zu internationalem Starruhm – und dann ab 2002 weg vom Fenster, einfach so. Das ist die Familie von Henry, Jane, Peter und Bridget Fonda, die etliche Marksteine in der siebten Kunst setzten und jetzt Thema der Sommerfilmreihe im Kino Rex sind.