Long Covid im Spitzensport – «Ich wog noch 57 Kilo und konnte fast nichts mehr essen» GC-Fussballer Petar Pusic fiel lange aus und war von Zukunftsängsten geplagt. Jetzt erzählt er, was die Krankheit mit ihm machte – und wofür er besonders dankbar ist. Marcel Rohner (Text) Dominique Meienberg (Fotos)

Nun sollen wieder die positiven Momente überwiegen: GC-Mittelfeldspieler Petar Pusic ist auf dem Weg zurück. Foto: Dominique Meienberg

308 Tage. So viel Zeit ist vergangen zwischen den letzten beiden Super-League-Toren von Petar Pusic. Am 19. Dezember 2021 traf der 23-jährige Schweizer gegen den FC Basel, danach begann die Leidenszeit, Diagnose Long Covid. In der vergangenen Saison spielte er nach jenem Spiel im St.-Jakob-Park nie mehr. Ein halbes Jahr fiel Pusic komplett aus, er schottete sich ab und gab keine Interviews.